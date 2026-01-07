SILVER del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 81,28.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 84,6. Rischio di discesa fino a 74,63 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 94,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)