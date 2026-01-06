Milano 14:36
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un +0,2%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.244,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.145,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.344,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
