Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un +0,2%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.244,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.145,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.344,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)