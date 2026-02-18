Milano 17-feb
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,54%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.378, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.328,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.427,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
