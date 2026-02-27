Milano 9:34
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Seduta vivace per l'indice principale della Borsa di Parigi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.662,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.538,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.785,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
