Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Seduta vivace per l'indice principale della Borsa di Parigi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,72%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.662,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.538,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.785,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)