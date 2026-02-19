Milano 9:18
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/02/2026

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,81% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.468,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.350,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.585,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
