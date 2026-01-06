Milano 14:45
45.989 +0,31%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:45
10.110 +1,05%
Francoforte 14:45
24.944 +0,30%

Francoforte: sell-off per Lanxess

Si muove in perdita la compagnia chimica tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.
