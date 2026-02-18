Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca
, che sta segnando un calo del 3,15%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20 Euro. Primo supporto a 19,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)