Francoforte: in calo Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca, che sta segnando un calo del 3,15%.

Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lanxess evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20 Euro. Primo supporto a 19,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
