Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

MicroStrategy Incorporated scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
MicroStrategy Incorporated scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di analisi e business intelligence, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,18% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 164,1 USD, mentre i supporti sono stimati a 154,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 173,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```