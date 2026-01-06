MicroStrategy Incorporated scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di analisi e business intelligence
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 164,1 USD, mentre i supporti sono stimati a 154,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 173,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)