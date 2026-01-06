Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: giornata depressa per Halliburton

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Halliburton
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, con una flessione del 3,74%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Halliburton è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
