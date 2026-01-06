New York: giornata depressa per Halliburton

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, con una flessione del 3,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Halliburton
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,68 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)