New York: positiva la giornata per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie, con una variazione percentuale del 2,37%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, l'assicuratore sanitario è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 352,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 347,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 358,2.

