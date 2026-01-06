New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie
, con una variazione percentuale del 2,37%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'assicuratore sanitario
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 352,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 347,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 358,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)