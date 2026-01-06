New York: scambi al rialzo per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che avanza bene del 2,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 265 USD. Primo supporto a 257,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 252,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)