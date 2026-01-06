Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: scambi al rialzo per Salesforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che avanza bene del 2,43%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Salesforce. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Salesforce evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 265 USD. Primo supporto a 257,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 252,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
