New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un rialzo del 3,70%.
L'andamento di Salesforce
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Salesforce
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 178 USD con area di resistenza individuata a quota 189,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 171,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)