PLATINUM del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.
Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.335,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.124,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.545,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)