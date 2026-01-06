Milano 14:56
46.029 +0,40%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:56
10.111 +1,07%
Francoforte 14:56
24.951 +0,33%

PLATINUM del 5/01/2026

Finanza
PLATINUM del 5/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,24%.

Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.335,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.124,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.545,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
