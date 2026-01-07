Milano 13:18
45.660 -0,20%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:18
10.059 -0,63%
Francoforte 13:18
25.039 +0,59%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,05%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 45.778,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,05%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,05%, a quota 45.778,4 in apertura.
Condividi
```