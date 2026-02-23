Milano
9:44
46.603
+0,28%
Nasdaq
20-feb
25.013
0,00%
Dow Jones
20-feb
49.626
+0,47%
Londra
9:44
10.661
-0,24%
Francoforte
9:44
25.110
-0,60%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 10.01
Notizie
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.413,35 punti
In breve
,
Finanza
23 febbraio 2026 - 02.38
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.413,35 in apertura.
Condividi
Altre notizie
