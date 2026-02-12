Milano
11-feb
46.511
-0,62%
Nasdaq
11-feb
25.201
+0,29%
Dow Jones
11-feb
50.121
-0,13%
Londra
11-feb
10.472
+1,14%
Francoforte
11-feb
24.856
-0,53%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 04.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.131,98 punti
In breve
,
Finanza
12 febbraio 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,09%, a quota 4.131,98 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,03% alle 04:48)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,09%)
Argomenti trattati
Borsa
(1626)
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,38%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,29%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,33%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto