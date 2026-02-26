Milano 25-feb
47.170 +1,11%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 +1,18%
Francoforte 25-feb
25.176 +0,76%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (0%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.147,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (0%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato 0%, a quota 4.147,23 in apertura.
Condividi
```