Francoforte: andamento sostenuto per E.ON

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,88 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)