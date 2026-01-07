Francoforte: giornata depressa per Evonik Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evonik Industries
, con una flessione dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Evonik Industries
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,35 Euro e primo supporto individuato a 13,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)