Milano 13:22
45.654 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:22
10.059 -0,63%
Francoforte 13:22
25.047 +0,62%

Francoforte: giornata depressa per Evonik Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evonik Industries, con una flessione dell'1,99%.

Lo scenario su base settimanale di Evonik Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Evonik Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,35 Euro e primo supporto individuato a 13,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
