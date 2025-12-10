Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento
, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Fresnillo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 27,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)