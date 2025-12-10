Milano 10:06
Londra: scambi in positivo per Fresnillo

Londra: scambi in positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 27,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
