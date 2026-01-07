Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:41
25.802 +0,63%
Dow Jones 18:41
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: movimento negativo per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie, che tratta con una perdita del 2,51%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di United Health subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve dell'assicuratore sanitario è in rafforzamento con area di resistenza vista a 347,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 336,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 358,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
