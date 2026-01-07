New York: movimento negativo per United Health

(Teleborsa) - Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie
, che tratta con una perdita del 2,51%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di United Health
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve dell'assicuratore sanitario
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 347,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 336,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 358,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)