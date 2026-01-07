Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Pesante sul mercato di New York NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York NRG Energy
Scende sul mercato il produttore e distributore di energia elettrica, che soffre con un calo del 6,16%.
Condividi
```