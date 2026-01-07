Milano 13:35
45.606 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:35
10.057 -0,65%
Francoforte 13:35
25.027 +0,54%

Piazza Affari: calo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Moncler
Ribasso composto e controllato per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 3,52% sui valori precedenti.
Condividi
```