Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.973. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.833. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.113.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
