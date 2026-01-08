Francoforte: in calo Puma

(Teleborsa) - Pressione su Puma
, che tratta con una perdita del 2,09%.
Lo scenario su base settimanale di Puma
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Puma
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)