Francoforte: in calo Puma

(Teleborsa) - Pressione su Puma, che tratta con una perdita del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale di Puma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Puma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,56.

