Francoforte: sviluppi positivi per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Rational Aktiengesellschaft, che mostra una salita bruciante del 4,42% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 704,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 687. L'equilibrata forza rialzista di Rational Aktiengesellschaft è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 722.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
