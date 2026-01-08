Londra: scambi al rialzo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Bene l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, con un rialzo dell'1,80%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Babcock International Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,09.
