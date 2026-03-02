Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Babcock International Group
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,57 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,03. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,32.
