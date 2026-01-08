Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:17
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:17
49.288 +0,60%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: al centro degli acquisti Mohawk Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mohawk Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mohawk Industries rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Mohawk Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 108,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 116,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 103,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
