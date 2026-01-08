New York: al centro degli acquisti Mohawk Industries

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mohawk Industries
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mohawk Industries
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Mohawk Industries
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 108,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 116,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 103,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)