New York: andamento sostenuto per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di vernici e rivestimenti
, che lievita del 2,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,94%, rispetto a +2,57% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di Sherwin Williams
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 345,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 330. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 361.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)