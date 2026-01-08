Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:19
25.496 -0,62%
Dow Jones 18:19
49.311 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: i venditori si accaniscono su Autodesk

Migliori e peggiori
New York: i venditori si accaniscono su Autodesk
(Teleborsa) - Si muove in perdita la software house statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,26% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Autodesk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 272,9 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 287,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 303.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```