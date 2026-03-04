New York: performance negativa per APA Corporation

(Teleborsa) - Pressione sulla holding attiva nel campo dell'energia
, che tratta con una perdita del 3,74%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di APA Corporation
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,41. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)