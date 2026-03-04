Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:36
25.093 +1,51%
Dow Jones 17:36
48.810 +0,64%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: performance negativa per APA Corporation

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per APA Corporation
(Teleborsa) - Pressione sulla holding attiva nel campo dell'energia, che tratta con una perdita del 3,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di APA Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,41. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```