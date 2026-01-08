Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo
, con un rialzo del 2,51%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di D'Amico
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,372 Euro e primo supporto individuato a 5,212. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,532.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)