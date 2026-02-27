Milano 9:39
47.484 +0,12%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:39
10.892 +0,42%
25.323 +0,14%

Piazza Affari: positiva la giornata per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita del 2,54%.
