Milano 9:37
45.032 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:37
10.545 -0,21%
24.093 -0,46%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su D'Amico

A picco il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta un pessimo -4,2%.
