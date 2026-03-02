Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:37
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:37
48.754 -0,46%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: scambi al rialzo per D'Amico

Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.
