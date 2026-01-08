PLATINUM del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,51% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.440, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.129,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.750,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)