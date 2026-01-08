Milano 14:11
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in novembre

Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in novembre
Unione Europea, Prezzi produzione in novembre su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,4%).

