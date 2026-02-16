Milano 17:35
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in dicembre

Produzione industriale Unione Europea (MoM) in dicembre
Unione Europea, Produzione industriale in dicembre su base mensile (MoM) -1,4%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -1,5%).
