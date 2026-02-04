Milano 12:25
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in dicembre

Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in dicembre
Unione Europea, Prezzi produzione in dicembre su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).

