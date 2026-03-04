Milano 11:44
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in gennaio

Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in gennaio
Unione Europea, Prezzi produzione in gennaio su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,2%).
