Milano
11:44
45.105
+1,43%
Nasdaq
3-mar
24.720
0,00%
Dow Jones
3-mar
48.501
-0,83%
Londra
11:44
10.531
+0,45%
Francoforte
11:44
24.152
+1,52%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 12.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in gennaio
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 marzo 2026 - 11.05
Unione Europea,
Prezzi produzione in gennaio su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,2%).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in gennaio
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in gennaio
Prezzi produzione Unione Europea (MoM) in dicembre
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in gennaio
Altre notizie
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in dicembre
Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in dicembre
Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in dicembre
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Prezzi produzione Germania (MoM) in gennaio
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto