Salvatore Ferragamo affonda in Borsa dopo downgrade di Banca Akros

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo il downgrade a "Sell" da "Neutral" di Banca Akros, che ha anche abbassato il target price a 5,7 euro per azione dai precedenti 6 euro.

Il broker ha tagliato le stime di EBIT sul 2026 a 12 milioni (rispetto alla precedente previsione di 29 milioni), sotto il 60% circa del consensus per riflettere ricavi sostanzialmente piatti, costi operativi leggermente più elevati, legati al rafforzamento degli investimenti in marketing e rete retail e un impatto negativo del cambio.

Ferragamo mostra un ribasso dell'8,24%, portandosi a 7,735 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,538 e successiva 7,342. Resistenza a 8,123.
