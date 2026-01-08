Salvatore Ferragamo affonda in Borsa dopo downgrade di Banca Akros

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo il downgrade a "" da "Neutral" di Banca Akros, che ha anche abbassato il target price aper azione dai precedenti 6 euro.Il broker haa 12 milioni (rispetto alla precedente previsione di 29 milioni), sotto il 60% circa del consensus per riflettere ricavi sostanzialmente piatti, costi operativi leggermente più elevati, legati al rafforzamento degli investimenti in marketing e rete retail e un impatto negativo del cambio.mostra un, portandosi a 7,735 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,538 e successiva 7,342. Resistenza a 8,123.