Milano 10:18
46.839 +0,70%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:18
10.517 +0,43%
Francoforte 10:17
25.183 +1,31%

Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Ferragamo ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,073 Euro. Primo supporto individuato a 6,853. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,293.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```