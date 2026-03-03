Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

casa di moda italiana

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -5,09%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,072 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,307. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,988.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)