Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco la maison del lusso, che presenta un pessimo -5,09%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,072 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,307. Il peggioramento della casa di moda italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,988.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
