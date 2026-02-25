Milano 13:16
47.075 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:16
10.785 +0,98%
Francoforte 13:16
25.102 +0,46%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo dell'1,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,025 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,855. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,195.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```