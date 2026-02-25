Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,84%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,025 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,855. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,195.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)