Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso
, che sta segnando un calo dell'1,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della casa di moda italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,025 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,855. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,195.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)