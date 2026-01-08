Milano 17:35
State Street, fornitore di servizi per i nuovi ETF UCITS a gestione attiva di Columbia Threadneedle

(Teleborsa) - State Street Corporation ha annunciato di essere stata nominata fornitore di servizi per i nuovi ETF UCITS a gestione attiva lanciati da Columbia Threadneedle Investments.

I prodotti iniziali lanciati sono il CT QR Series US Equity Active UCITS ETF e il CT QR Series European Equity Active UCITS ETF. Nei prossimi mesi seguiranno i prodotti Emerging Markets e Global.

State Street fornisce un supporto completo, inclusi servizi di custodia, deposito, contabilità dei fondi, creazione di panieri di ETF, gestione degli ordini di creazione/riscatto, regolamento degli ETF, agenzia di trasferimento e reporting.

(Foto: © rawpixel)
