State Street, fornitore di servizi per i nuovi ETF UCITS a gestione attiva di Columbia Threadneedle

(Teleborsa) - State Street Corporation
ha annunciato di essere stata nominata fornitore di servizi per i nuovi ETF UCITS
a gestione attiva lanciati da Columbia Threadneedle Investments
.
I prodotti iniziali lanciati sono il CT QR Series US Equity Active UCITS ETF
e il CT QR Series European Equity Active UCITS ETF
. Nei prossimi mesi seguiranno i prodotti Emerging Markets
e Global
.
State Street fornisce un supporto completo, inclusi servizi di custodia, deposito, contabilità dei fondi, creazione di panieri di ETF, gestione degli ordini di creazione/riscatto, regolamento degli ETF, agenzia di trasferimento e reporting.(Foto: © rawpixel)