Amundi conferma leadership mercato ETF: raccolta +46 miliardi e AuM a 342 miliardi

(Teleborsa) - Nel 2025, Amundi
ha rafforzato la sua posizione di leader europeo nel mercato degli ETF
sia in termini di raccolta
(+46 miliardi di euro di afflussi netti) che di patrimonio gestito
(342 miliardi di euro). Questa crescita è avvenuta in un anno molto dinamico per il mercato degli ETF UCITS: oltre 330 miliardi
di euro di flussi positivi
nel 2025, che hanno contribuito a far salire il patrimonio gestito
complessivo in ETF a oltre 2.500 miliardi
di euro.
La crescita degli ETF è stata favorita dalla loro flessibilità
, che li ha resi uno strumento particolarmente adatto alla costruzione di portafogli
che combinano esposizioni core a lungo termine e scelte tattiche, offrendo al contempo caratteristiche di liquidità
e un accesso efficiente al mercato
in termini di costi.
Fra gli altri fattori hanno contribuito
ad accelerare questa tendenza vi è l'’aumento dell'adozione in tutti i segmenti di clientela
(risparmio, previdenza, istituzionali), l’ampliamento dell'offerta di prodotti
per soddisfare le esigenze in evoluzione degli investitori e la costruzione di portafogli personalizzati
e soluzioni di investimento scalabili in diversi segmenti di clientela.Gli ETF di Amundi
si sono dimostrati interessanti per i clienti di tutti i segmenti
(investitori privati, piattaforme digitali, wealth manager, investitori istituzionali e gestori di fondi), sia per le allocazioni strategiche a lungo termine che per quelle tattiche. La diversificazione
della clientela ha registrato un'accelerazione, con circa la metà del patrimonio gestito proveniente da investitori privati nel 2025.
Amundi ha inoltre proseguito lo sviluppo
e l'adeguamento della propria offerta di ETF UCITS in Asia e America Latina
per rispondere alla domanda locale: circa il 30% della raccolta
netta è stata realizzata al di fuori dell'Europa