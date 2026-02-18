Milano 12:03
46.355 +1,29%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:03
10.670 +1,08%
Francoforte 12:03
25.265 +1,07%

Amundi conferma leadership mercato ETF: raccolta +46 miliardi e AuM a 342 miliardi

Finanza
Amundi conferma leadership mercato ETF: raccolta +46 miliardi e AuM a 342 miliardi
(Teleborsa) - Nel 2025, Amundi ha rafforzato la sua posizione di leader europeo nel mercato degli ETF sia in termini di raccolta (+46 miliardi di euro di afflussi netti) che di patrimonio gestito (342 miliardi di euro). Questa crescita è avvenuta in un anno molto dinamico per il mercato degli ETF UCITS: oltre 330 miliardi di euro di flussi positivi nel 2025, che hanno contribuito a far salire il patrimonio gestito complessivo in ETF a oltre 2.500 miliardi di euro.

La crescita degli ETF è stata favorita dalla loro flessibilità, che li ha resi uno strumento particolarmente adatto alla costruzione di portafogli che combinano esposizioni core a lungo termine e scelte tattiche, offrendo al contempo caratteristiche di liquidità e un accesso efficiente al mercato in termini di costi.

Fra gli altri fattori hanno contribuito ad accelerare questa tendenza vi è l'’aumento dell'adozione in tutti i segmenti di clientela (risparmio, previdenza, istituzionali), l’ampliamento dell'offerta di prodotti per soddisfare le esigenze in evoluzione degli investitori e la costruzione di portafogli personalizzati e soluzioni di investimento scalabili in diversi segmenti di clientela.

Gli ETF di Amundi si sono dimostrati interessanti per i clienti di tutti i segmenti (investitori privati, piattaforme digitali, wealth manager, investitori istituzionali e gestori di fondi), sia per le allocazioni strategiche a lungo termine che per quelle tattiche. La diversificazione della clientela ha registrato un'accelerazione, con circa la metà del patrimonio gestito proveniente da investitori privati nel 2025.

Amundi ha inoltre proseguito lo sviluppo e l'adeguamento della propria offerta di ETF UCITS in Asia e America Latina per rispondere alla domanda locale: circa il 30% della raccolta netta è stata realizzata al di fuori dell'Europa
Condividi
```