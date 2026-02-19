JP Morgan amplia la gamma di ETF attivi Equity Premium Income

(Teleborsa) - J.P. Morgan
Asset Management (JPMAM) lancia JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF
(JEPE) e amplia così l’innovativa gamma di strategie attive Equity Premium Income
al mercato azionario europeo. L’ETF, sia nella classe a distribuzione
sia in quella ad accumulazione
, è ora quotato sulle principali borse europee, tra cui Borsa Italiana
, London Stock Exchange
, Deutsche Börse Xetra
e SIX Swiss Exchange
.
JEPE è progettato per offrire agli investitori un reddito mensile regolare con una volatilità ridotta
, combinando un portafoglio azionario europeo diversificato, gestito attivamente e con beta 1.0, con una strategia disciplinata di vendita di opzioni call su indici out-of-the-money. L’ETF, che ha un TER di 35 punti base, rappresenta una soluzione per gli investitori orientati al reddito, riducendo il rischio azionario complessivo, grazie alla generazione di reddito distribuibile sia tramite dividendi sia tramite premi delle opzioni.
JEPE combina un’analisi fondamentale bottom-up
con una strategia disciplinata sulle opzioni
, vendendo settimanalmente opzioni call su indici con scadenza a un mese. Questo approccio si adatta alle condizioni di mercato, puntando ad aumentare il reddito quando la volatilità cresce, mantenendo al contempo un portafoglio azionario europeo diversificato. I premi derivanti dalle opzioni vengono pagati mensilmente nella classe a distribuzione. L’approccio d’investimento mira a ridurre la partecipazione alle fasi di ribasso e a generare rendimenti totali interessanti, rinunciando però a parte del potenziale rialzo di mercato.