JP Morgan amplia la gamma di ETF attivi Equity Premium Income

J.P. Morgan

(Teleborsa) -Asset Management (JPMAM) lancia(JEPE) e amplia così l’innovativa gamma dial mercato azionario europeo. L’ETF, sia nella classe asia in quella ad, è ora quotato sulle principali borse europee, tra cuiJEPE è progettato per offrire agli investitori un, combinando un portafoglio azionario europeo diversificato, gestito attivamente e con beta 1.0, con una strategia disciplinata di vendita di opzioni call su indici out-of-the-money. L’ETF, che ha un TER di 35 punti base, rappresenta una soluzione per gli investitori orientati al reddito, riducendo il rischio azionario complessivo, grazie alla generazione di reddito distribuibile sia tramite dividendi sia tramite premi delle opzioni.JEPE combina un’con una, vendendo settimanalmente opzioni call su indici con scadenza a un mese. Questo approccio si adatta alle condizioni di mercato, puntando ad aumentare il reddito quando la volatilità cresce, mantenendo al contempo un portafoglio azionario europeo diversificato. I premi derivanti dalle opzioni vengono pagati mensilmente nella classe a distribuzione. L’approccio d’investimento mira a ridurre la partecipazione alle fasi di ribasso e a generare rendimenti totali interessanti, rinunciando però a parte del potenziale rialzo di mercato.