Milano 13:38
45.682 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:38
10.098 +0,53%
Francoforte 13:37
25.239 +0,45%

Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che mostra un decremento dell'1,92%.

La tendenza ad una settimana di Hannover Rueck è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 243,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 248. Il peggioramento del colosso delle assicurazioni è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 241,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```