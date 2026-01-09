Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, che mostra un decremento dell'1,92%.
La tendenza ad una settimana di Hannover Rueck
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 243,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 248. Il peggioramento del colosso delle assicurazioni
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 241,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)