Milano
13:40
45.681
+0,02%
Nasdaq
8-gen
25.507
-0,57%
Dow Jones
8-gen
49.266
+0,55%
Londra
13:40
10.099
+0,54%
Francoforte
13:40
25.232
+0,42%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 13.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per Sainsbury's
Londra: perdite consistenti per Sainsbury's
Migliori e peggiori
,
In breve
09 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso per la
catena inglese di supermercati
, che tratta in perdita del 5,23% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: perdite consistenti per Sainsbury's
Londra: calo per Sainsbury's
Londra: andamento sostenuto per Sainsbury's
Londra: positiva la giornata per Sainsbury's
Titoli e Indici
J Sainsbury
-4,80%
Altre notizie
New York: perdite consistenti per NRG Energy
New York: perdite consistenti per ARM Holdings
Londra: in calo BT Group
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion
Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion
Londra: profondo rosso per Antofagasta
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto